Signature de quatre documents entre le Bénin et le Japon:18 milliards pour la construction de l’échangeur de Vèdoko

(Les systèmes d’alimentation d’eau dans le Couffo et le Plateau renforcés)

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurelien Agbénonci a signé quatre documents avec l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Tsugawa Takahisa et le représentant régional de la Jica, Kojiro Fujino. C’était mardi 26 janvier 2021 en présence du ministre des Infrastructures et des transports Hervé Hèhomey. Il s’agit de deux échanges de notes et deux accords de don, relatifs au projet de construction de l’échangeur de Vèdoko dans la ville de Cotonou et au projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau.

La construction de l’échangeur de Vèdoko entre dans sa phase active. Mardi 26 janvier 2021 à Cotonou, le Bénin et le Japon ont signé les documents relatifs au financement du projet. Cet acte posé par les deux parties marque de façon officielle la mise à la disposition du Bénin par le Japon d’un montant de plus de 18 milliards de Francs Cfa pour la phase du démarrage des travaux de l’infrastructure de transport. Il fait suite à l’échange de notes signé le 13 mars 2020 portant sur le concept détaillé du projet. La construction de l’échangeur à ce carrefour stratégique de la ville de Cotonou permettra au plan national de diminuer le temps d’attente des usagers de la route, les cas d’accidents de la route compte tenu de la complexité de la circulation, de rendre la circulation plus fluide. Au plan sous-régional, elle va favoriser le développement du Corridor Abidjan-Lagos. Quant au renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau, c’est une enveloppe de plus de 668 millions de Francs Cfa que le Japon a mise à la disposition du Bénin pour la réalisation des études de faisabilité dudit projet. Il prend en compte les Communes d’Aplahoué, de Djakotomey et de Dogbo dans le département du Couffo et la Commune de Sakété dans le Plateau. Le projet permettra de desservir plus de 130 000 personnes en eau potable dans les deux départements. « La présente cérémonie traduit la volonté et l’engagement de la Jica à accompagner le Bénin dans sa marche résolue vers le développement marquée depuis 2016 par le Programme d’actions du gouvernement du président Patrice Talon, mis en œuvre de façon méthodique », a déclaré Kojiro Fujino. Optimiste, Tsugawa Takahisa a indiqué que ces deux projets vont s’achever comme prévu à la satisfaction de tous et les difficultés liées à la circulation au niveau du carrefour Vèdoko de même que les problèmes d’accès à l’eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau seront conjugués au passé. « Le gouvernement du Bénin est particulièrement sensible à l’attention que vous portez à nos priorités de développement… C’est le moment pour moi de vous dire toute notre appréciation, la gratitude de notre peuple, les remerciements du président de la République et de tout son gouvernement pour cet engagement que vous venez de prendre à nos côtés pour la concrétisation des promesses qui ont été faites par votre gouvernement lorsque le président de la République s’est rendu à Tokyo dans le cadre de la dernière Ticad », a précisé le ministre Aurelien Agbénonci.

Abdourhamane Touré