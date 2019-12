Soins de qualité accessibles au Bénin:Benjamin Hounkpatin dresse un bilan satisfaisant

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a présenté un bilan satisfaisant des activités menées au cours de l’année 2019. C’était lors de la 2ème réunion statutaire avec les partenaires techniques et financiers du secteur de la Santé tenue à Cotonou le mardi 17 décembre 2019. Selon le ministre de la Santé, plusieurs avancées ont été enregistrées dans les zones sanitaires ciblées.

Ces avancées sont, entre autres, la relance et l’amélioration du processus de planification ascendante, l’amélioration de la couverture sanitaire et du plateau technique et le démarrage effectif de la phase pilote du volet Assurance maladie. Revenant sur les fonds alloués à son département ministériel, Benjamin Hounkpatin a fait savoir que le budget de cette année s’est beaucoup amélioré. Mais, malgré ces avancées notables enregistrées, l’autorité ministérielle n’a pas manqué de promettre aux partenaires la tolérance zéro qu’elle accordera à la mauvaise gouvernance des ressources. A ses dires, elle appliquera la nouvelle politique de santé communautaire aux fins de réduire le taux de la mortalité maternelle, néo-natale et infantile.

Benjamin N. Douté (Stag)