Solidarité nationale dans le cadre du  Covid-19:Scb/Ciment bouclier fait un don de 175 millions de matériels de protection à l’Etat béninois

La Société des ciments du Bénin Scb/Ciment bouclier, a offert un important lot de matériels de protection au gouvernement béninois. C’était le jeudi 25 juin 2020, dans les locaux du ministère de la Santé.

La Directrice en charge des activités commerciales, logistiques et informatiques de la Scb/Ciment bouclier, Stéphanie Antar, à la tête d’une délégation a procédé à l’octroi d’un don composé de lots de matériels divers entrant dans le cadre de la prévention et la lutte contre la propagation de la Covid-19. Il s’agit entre autres, de 150.000 masques chirurgicaux, 40.000 masques de type Kn95 et 50.000 paires de gants jetables, des thermomètres flash à distance, etc. D’un coût global de 175 millions de francs Cfa, ces matériels constitueront un effet de soulagement non seulement pour les malades, mais aussi pour le personnel soignant des divers centres et hôpitaux du Bénin. Cette action s’inscrit dans le cadre de la contribution de société Scb Ciment bouclier dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Pour les cadres de la Scb/Ciment bouclier, c’est un acte que toute personne physique et morale de nationalité béninoise ou résidant au Bénin peut poser si ses moyens financiers le lui permettent, en vue d’accompagner le gouvernement dans les innombrables efforts qu’il fournit depuis plusieurs mois. Selon les propos de Madame Antar Stéphanie, ce geste marque le début d’une série de campagne de remise de kits établie par la société Scb/Ciment bouclier en collaboration avec le ministère de la Santé. Le Secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali Imorou Bah Chabi, représentant Benjamin Hounkpatin, a dit toute sa joie et celle du département ministériel qu’il représente de voir la Scb/Ciment bouclier marquer une nouvelle fois son engagement pour la cause sociale des citoyens béninois. Il a également souligné l’importance de l’action qui vient à point nommé avec le taux croissant de personnes infectées ainsi que le matériel de protection sélectionné qui convient parfaitement avec les besoins du ministère de la Santé et de l’ensemble des acteurs du secteur médical.

Abdourhamane Touré