Sortie des Egun-guns dans le Littoral:Nouvelle interdiction du préfet

Il n’y aura plus de Egun-gun à Cotonou. En effet, dans un arrêté daté du mercredi 19 février 2020, le préfet du Littoral par intérim, Jean-Claude Codjia, a interdit toute manifestation du culte Egun-gun, sur le territoire du département. « Cette décision préfectorale fait suite aux troubles à l’ordre public organisés et entretenus par l’une des faîtières le dimanche 16 février 2020 », précise l’arrêté. Elle est appuyée par les conclusions issues de la séance de travail du jeudi 13 février 2020, qui a réuni toutes les faîtières Egun-gun (Adcl, Ocel, Arcl) du département du Littoral. Le directeur départemental de la Police républicaine, le Commissaire central de la ville de Cotonou et le maire de Cotonou sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application stricte et sans faille des dispositions du présent arrêté.

Haziel Gbedji (Stag)