Soutien au gouvernement dans la lutte contre le Coronavirus:L’Assemblée nationale offre 20 millions de FCfa

Les représentants du peuple soutiennent le gouvernement dans le combat contre le Covid-19. Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou et les députés ont fait un don de 20 millions de FCfa à l’Exécutif. Le chèque a été remis au ministre de la Santé le mercredi 6 mai, par la première secrétaire parlementaire, Sofiath Schanou accompagnée de sa collègue Chantal Ahyi. C’était dans la salle de conférence du Ministère. « Au nom des 83 députés de la 8ème législature et au nom de son président, Louis Vlavonou, nous tenons à vous féliciter et à travers vous, tous ceux qui se sont engagés dans ce combat contre le Covid-19. Nous voudrions aussi dire nos mots d’encouragement à l’égard du gouvernement et particulièrement, de son chef, le président Patrice Talon, pour les mesures vraiment audacieuses prises pour limiter la propagation du Coronavirus. C’est ensemble que nous allons faire bloc contre le Coronavirus », a laissé entendre la députée Sofiath Schanou. Selon le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, « les députés sont venus soutenir le peuple. A cet effet, ce geste posé témoigne de leur solidarité à l’endroit du peuple…Le chef de l’Etat est à la proue de ce navire qui est en train de combattre le Coronavirus et dans lequel le gouvernement, l’Assemblée nationale et le peuple sont embarqués et sont en train de faire route vers une réussite certaine de cette lutte pour arrêter la propagation du virus », a rassuré le professeur Hounkpatin.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-

Plateau