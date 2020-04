Soutien aux corps de métiers affectés par le Covid 19 : Les cibles choisies par le gouvernement

L’opération de recensement des corps de métiers affectés par le Covid qui a démarré le samedi dernier se poursuit. Cette mesure sociale est orientée vers les corps de métiers que sont les conducteurs de taxi-bus (“tokpa-tokpa”), autocar (nord-sud), taxi inter-ville, taxi transfrontalier (avec les pays voisins) et assimilés (apprentis chauffeurs par exemple). A eux s’ajoutent les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis (serveurs, cuisiniers, aides cuisiniers, caissiers, gérants etc..) et discothèques, les artisans de la branche des soins corporels : esthéticiennes, masseurs, coiffeurs, coiffeuses, métiers d’onglerie. Pour être éligible, plusieurs conditions sont à remplir. Ces conditions qui ne font pas automatiquement du requérant, un bénéficiaire du programme ont été rappelées cet après-midi, mercredi 29 avril 2020, par la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du Littoral, Geneviève Arawo. Les personnes concernées par ce recensement doivent remplir les conditions ci-après :