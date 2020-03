Spécial mois de mars chez Canal+: Le décodeur HD passe à 5.000f

(De nombreux autres avantages attendent les abonnés)

Canal+ revient avec de magnifiques offres dans ce mois de mars, dédié à la femme. Tenez! Du 6 mars au 4 avril, profitez du prix promotionnel du décodeur HD, qui passe de 10.000f Cfa à 5.000f Cfa et ce, avec plusieurs autres avantages qui en découlent. L’annonce de cette bonne nouvelle à la population béninoise a été faite ce mercredi 4 mars 2020 au siège de Canal+ à Cotonou, par les responsables du Groupe, à travers une conférence de presse.

En prélude à la journée internationale des droits des femmes, les prix sont validés chez Canal+ avec Dj Couclick. Ainsi, durant tout ce mois dédié à la gente féminine, Canal+ y mettra du sien. Pour ce faire donc, c’est d’abord le prix du décodeur qui a été fracassé et qui passe de ce fait, de 10.000f Cfa à 5.000f Cfa. Et ce n’est pas fini. Puisque, de nombreux avantages accompagnent cette baisse de tarif. «En ce mois de mars, l’installation effectuée par les techniciens agréés sera au prix de 3.000f Cfa au lieu de 4.000f Cfa et sera gratuite aux personnes qui souscriront aux offres Evasion+ et tout Canal+. Comme vous le savez, notre satellite qui permet aux abonnés de recevoir le signal se situe à plusieurs kilomètres du Bénin. Donc, il est important d’avoir le matériel nécessaire afin d’orienter la parabole correctement pour pouvoir recevoir le signal de la manière la plus optimale possible et en profiter correctement. Nos techniciens ont ce matériel. Donc, on ne saurait fortement encourager les personnes qui veulent souscrire à ces offres ou faire installer leurs décodeurs, de faire appel à ces techniciens agréés. Cette installation est d’ailleurs garantie 6 mois, pour le bonheur des abonnés », a renchérit Yacine Alao, Directrice des ventes à Canal+. Mieux, toujours en ce mois de mars, les femmes seront aussi à l’honneur sur Canal+. A écouter Afoussat Salifou Traoré, Responsable de la Communication à Canal+, les femmes prennent le pouvoir tous les soirs sur Canal+, puisque selon ses explications, l’une de ses chaines à travers un programme, mettra à l’honneur les femmes. « Plus particulièrement à suivre mardi prochain, l’émission antenne d’Afrique, qui sera spécialement réservée à la diffusion des reportages de nos lauréates de l’Afrique au féminin. En dehors de ça, il y aura des séries et films qui mettront en avant la femme, pendant tout le mois », a-t-elle déclaré. Ce mois de mars, Canal+ va encore offrir la diffusion de très belles affiches de football des championnats et compétitions les plus célèbres du monde sportif. Ceci, à l’instar des championnats de NBA, de Formule 1…. Et pour cela, le Directeur général du Groupe, Jonathan Lett, a invité les béninois à se joindre à Canal+ pour célébrer convenablement la femme, comme l’a déjà validé Dj Couclick, porte étendard de cette offre promotionnelle.