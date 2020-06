Statuts spéciaux des forces de sécurité et de défense:Les députés s’imprègnent du contenu des projets de loi

Les députés se sont retrouvés en atelier le mardi 9 juin 2020 pour prendre connaissance du contenu des projets de loi portant statuts spéciaux des forces de sécurité et de défense en République du Bénin. C’est le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a procédé à l’ouverture du séminaire d’appropriation au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. L’objectif principal de la commission de la défense du Parlement en organisant ce séminaire à l’intention des députés, est de prouver l »importance de différents textes qui visent à rehausser le niveau des personnels des forces de défense et de sécurité et à améliorer leurs conditions de vie et de travail afin de mettre à leur disposition des moyens susceptibles d’accroître leurs performances dans l’exécution des missions républicaines. En effet, nul n’ignore l’importance et la portée de ces missions pour le développement du Bénin et la vie des populations. Au total, quatre projets de lois sont donc à vider en plénière dans les prochains jours pour la bonne cause des forces de défense et de sécurité. Le premier est relatif à la loi modifiant et complétant la loi n° 90-016 du 18 juin 1990 portant création des forces armées et du projet de loi portant statut de leurs personnels. Le second concerne le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la Police républicaine et le celui portant statut de ses personnels. Le troisième a trait au Statut spécial des fonctionnaires des douanes et le dernier porte sur le Statut spécial des fonctionnaires de l’administration des eaux, forêts et chasse. Pour le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, l’objectif assigné à ces textes est de rendre ces personnels de sécurité et de défense plus aptes à exécuter les tâches qu’exigent les réalités actuelles auxquelles le Bénin est confronté et qui constituent une menace permanente pour la survie de sa population.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)