Stratégie nationale de relance de l’Eftp:1000 artisans et maîtres artisans outillés

1000 artisans et maîtres artisans participent à une formation de renforcement de capacités depuis le lundi 19 octobre 2020, sur l’ensemble du territoire national. Répartis dans 15 centres de formation dont 5 centres pour le secteur privé, ils sont outillés dans 10 métiers les plus en vue.

« Il n’y a pas de développement durable sans la formation professionnelle », a martelé Mahougnon Kakpo, ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle en visite sur les sites qui abritent la formation des artisans et maîtres artisans. Pour lui, il est prévu dans la Stratégie nationale de relance de l’Enseignement et la formation techniques et professionnels (Eftp), le renforcement du rôle du secteur privé et du monde professionnel à tous les niveaux de gouvernance de l’Eftp. Il avance que c’est le plan d’urgence pour la mise en œuvre de cette stratégie qui a permis de programmer la formation. Au terme de la séance, les artisans et maîtres artisans bénéficieront du Certificat de qualification professionnelle (Cqp). Le ministre Kakpo a précisé que ce Cqp vient remplacer les diplômes de fin d’apprentissage d’antan. Le gouvernement ayant rénové tout le système, il n’y a plus de cérémonie de libération ou de remise de diplôme de fin d’apprentissage en République du Bénin. « Avec le Certificat de qualification professionnelle, les artisans et maîtres artisans peuvent, s’ils le souhaitent, aller au Certificat d’aptitude professionnel, à une licence professionnelle et autres », a-t-il expliqué. Pour sa part, Modeste Kérékou, ministre des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi a souligné la nécessité de professionnaliser les artisans et maîtres artisans afin de leur permettre d’accroître leurs capacités d’intervention. A la fin de la formation, a-t-il informé, les participants seront habitués aux nouvelles technologies de pointe, les outils les plus modernes de leurs secteurs.

Abdourhamane Touré