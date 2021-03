Subventions aux fédérations et associations sportives:Plus d’un milliard de FCfa distribués aux acteurs sportifs

Le gouvernement est décidé à accompagner les fédérations sportives. A la faveur d’une cérémonie fort simple, le ministre des sports, Oswald Homéky a procédé vendredi 5 mars 2021, à la remise des subventions à toutes les fédérations sportives du Bénin.

D’un montant de 1.153.000.000 de FCfa, cet accompagnement permettra sans aucun doute aux différentes fédérations de mener à bien leurs activités sportives. Au cours de cette cérémonie qui est à sa 5ème édition, le ministre des Sports, Oswald Homéky, a rappelé les objectifs du gouvernement en octroyant ces subventions qui ont connu une augmentation par rapport à l’année dernière. Les bénéficiaires sont entre autres, le Comité national olympique et sportif, les fédérations sportives, les clubs de football (Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3), les centres de formation et le Conseil national des supporters du Bénin. La remise de subventions cette année, a eu deux particularités. La première, c’est que la remise est faite au cours d’une seule cérémonie en présence de toutes les fédérations et associations sportives, contrairement aux éditions précédentes. « Ce n’est pas un hasard. C’est un choix que nous avons fait pour vous rappeler que si par le passé, nous séparions les choses et la Fédération béninoise de football et les clubs étaient traités lors d’une cérémonie distincte de l’ensemble des autres fédérations, notre démarche désormais est que le mouvement sportif est uni ; et donc les cérémonies de remise de subventions se dérouleront désormais sous cette forme. C’est aussi pour vous envoyer un message. Un message d’unité, un message de solidarité », a justifié Oswald Homéky. La seconde particularité est que la cérémonie s’est étendue aux bénéficiaires que sont les centres de formation et le Conseil national des supporters du Bénin. Ils ont bénéficié pour la première fois, respectivement de 50 millions de FCfa et de 10 millions de FCfa. Réitérant la confiance du gouvernement à l’ensemble du mouvement sportif national, il a souhaité que les fédérations et associations sportives bénéficiaires fassent un bon usage des fonds à elles alloués.