Successeur de Véronique Brumeaux:Marc Vizy, un riche parcours pour consolider la coopération bénino-française

La France vient de nommer son nouvel ambassadeur au Bénin. Il a nom Marc Vizy. Ministre plénipotentiaire hors classe, il vient remplacer Véronique Brumeaux, appelée à d’autres fonctions après plus de 4 années passées au Bénin. Né le 24 septembre 1958 à Compiègne (Oise), Marc Vizy est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Paris (Escp) et ancien élève de l’Ecole nationale d’administration (Ena – promotion Fernand Braudel, 1985-1987). Il reviendra plus tard à son ancienne école en tant que directeur adjoint des stages entre 1992 et 1995. Dès le début de sa carrière, il s’est intéressé à l’Afrique. Il a ainsi été consultant en marketing à Abidjan (Côte d’Ivoire) de 1981 à 1983. Il est également l’auteur d’un manuel sur la zone-franc édité par la documentation française en 1989. Marc Vizy a également été conseiller de Seydou Elimane Diarra (Premier ministre ivoirien) en 2004. Sa carrière est marquée par les Outre-mer. Il aura ainsi été chef du bureau des collectivités locales au Ministère des départements et territoires d’Outre-mer (1987-1990), sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni (1990-1992), secrétaire général de la préfecture de la Martinique (1995-1997), conseiller technique chargé de l’Outre-Mer au cabinet du Premier ministre Lionel Jospin (1997-2000), directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au secrétariat d’Etat à l’Outre-mer (devenu Ministère de l’Outre-mer) de 2000 à 2004, directeur général des services de la région Guadeloupe (2004-10), conseiller du président du conseil régional de Guadeloupe (2010-2012), préfet et enfin conseiller Outre-mer au cabinet du président François Hollande de 2012 à 2017. Il est à préciser que le nouvel ambassadeur était en poste au Togo depuis septembre 2017.

Léonce Adjévi