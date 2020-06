Suite de l’affaire « Libération d’un présumé terroriste au Tpi de Kandi »:Le procureur Karimi-Abdoul Adéoti remplacé

Placé sous mandat de dépôt, pour « Intelligence avec un groupe terroriste, abus de fonction et corruption », le procureur du Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi, Karimi-Abdoul Adéoti, a été remplacé ce mercredi 17 juin 2020 lors du Conseil des ministres par le magistrat Tokpassi Jacques Fiacre Azalou. La nomination du nouveau procureur de la République a été prononcée après consultation du Conseil supérieur de la magistrature. Pour mémoire, l’ex-procureur, son substitut et le commissaire par intérim de Kandi ont été accusés d’avoir libéré un suspect qui appartiendrait à une organisation terroriste, arrêté le 02 mai 2020 aux environs de 11 heures par les agents des eaux, forêts et chasse de Kandi en fonction dans le parc W, partagé par le Niger, le Burkina Faso et le Bénin.