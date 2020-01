Suivi et évaluation des projets du secteur de l’Energie:Le ministre Houssou encourage les acteurs en formation à la Ceb

Les responsables chargés de la mise en œuvre de l’évolution des projets au niveau du secteur de l’énergie et les acteurs du secteur privé impliqué dans la procédure d’opérationnalisation des projets au Centre de la communauté électrique du Bénin à Abomey-Calavi. Le jeudi 30 janvier 2020, le ministre de l’Energie a effectué une descente pour constater l’exécution du programme de formation des acteurs de l’énergie organisée par le Recaseb.

Il s’agit de deux ateliers pilotés par le Renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie au Bénin (Recaseb). L’un porte sur la formation en suivi et évaluation des programmes et projets de développement, et l’autre sur la gestion des contrats du partenariat public privé PPP du secteur de l’énergie. Pour le ministre de l’Energie, cette formation de haut niveau vise à apporter aux acteurs les éléments nécessaires pour l’atteinte des objectifs du secteur. Face à l’enjeu, Dona Jean-Claude Houssou a exhorté les participants à être assidus au cours de ces jours d’échanges. « Le développement des capacités est un aspect très fondamental pour le gouvernement, parce que c’est grâce à la capacité des hommes et femmes que nous mettons sur les projets qu’on peut garantir l’atteinte de nos objectifs. Aujourd’hui, l’objectif est de tout faire pour mettre à votre disposition les éléments qui vont contribuer à l’atteinte de ces objectifs », leur a-t-il lancé.

Joël Samson Bossou