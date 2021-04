Suppléant du député Jean-Pierre Babatoundé:Louis Codjo Dossou investi par Vlavonou

Le suppléant de l’ex-député Jean-Pierre Babatoundé, décédé le 5 février 2021 a été officiellement installé dans ses fonctions jeudi 1er avril 2021 par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou. L’élu parlementaire Louis Codjo Dossou a rejoint ses collègues à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la première session ordinaire au titre de l’année 2021. A cette occasion, il a rassuré ses mandants et leur promet de marquer d’une empreinte indélébile son passage à l’Hémicycle tant au niveau des productions intellectuelles que de ses interventions et ceci, dans le strict respect des lignes tracées à chaque fois par son parti politique. « Nous allons demander à Dieu et aux mânes de nos ancêtres de nous accorder une solide santé afin que cette nouvelle mission soit accomplie avec dextérité, loyauté et abnégation et qu’à la fin de cette mission, le peuple que nous représentons puisse se sentir touché de nos actes et actions », a déclaré le député Louis Codjo Dossou.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé -Plateau)