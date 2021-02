Supposée confiscation des parrainages:L’Union progressiste confond l’opposition

Au cours d’une conférence de presse tenue samedi 6 février 2021 au siège de l’Union progressiste (Up) à Cotonou, les responsables de la première force politique du Bénin sont montés au créneau pour se prononcer sur les différents sujets de l’actualité politique nationale avec en toile de fond les consultations électorales du 11 avril 2021.

L’Union progressiste (Up) n’est pas restée muette aux propos de l’opposition sur une supposée confiscation des fiches de parrainage. Réunis en conférence de presse, samedi 6 février 2021, les membres de ce parti politique de la mouvance ont déclaré que le parrainage n’est pas portable mais plutôt quérable. « Le parrainage n’est pas portable mais plutôt quérable », a déclaré Lazare Sèhouéto, un des conférenciers. Allant plus loin dans ses propos, il a fait savoir qu’il appartient à l’opposition d’aller chercher les parrainages et non le contraire. « Nous sommes rendus disponibles pour parrainer tout candidat pourvu qu’il en face la demande. A l’intérieur d’un même parti, « Les Démocrates », l’un dit qu’ils ne viendront pas chercher le Parrainage. L’autre affirme qu’ils iront déposer les dossiers sans parrainage pour montrer qu’ils ont été exclus des élections. Un troisième dit que même si on leur donne, ils refuseront. S’ils ont refusé de venir prendre le parrainage, qu’est-ce que nous pouvions faire ?», s’est étonné le député Orden Alladatin avant de rappeler que « le parrainage n’est pas portable. Il est quérable ». A en croire le principal conférencier, Lazare Sèhouéto, les propos d’une candidate de l’opposition faisant état d’une supposée confiscation des parrainages sont faux. « C’est faux !» a-t-il insisté. Pour le Secrétaire national chargé des structures de bases de l’Union progressiste, avec cette redondance dans le refus de participer aux différentes élections, «l’opposition a certainement un autre plan ». Il rassure tout de même que la construction du pays ne connaîtra pas de frein et que la dynamique continuera à coup sûr.

Léonce Adjévi