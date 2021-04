Supposées irrégularités autour de la Présidentielle du 11 avril:Paul Hounkpè appelle les militants Fcbe au calme

Le duo du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 n’entend pas laisser ses électeurs participer à la polémique sur de pseudo irrégularités constatées lors du scrutin électoral. C’est pourquoi, le Secrétaire exécutif national du parti, Paul Hounkpè, à travers un communiqué rendu public le lundi 12 avril 2021, en appelle à la sérénité de ses électeurs. La même source annonce que des dispositions sont prises par le parti afin que son duo de candidat se prononce sur les éventuelles irrégularités observées lors du scrutin. Ci-dessous publiée l’intégralité du communiqué rendu public à cet effet.

Communiqué

Ce dimanche 11 avril 2021, le peuple Béninois a été appelé aux urnes pour l’élection du prochain Président de la République et de son Vice-Président. Le parti Fcbe qui a pris part à ce scrutin avec son duo de candidats Alassane Soumanou et Paul Hounkpè félicite ses militantes, militants et sympathisants pour leur mobilisation, détermination et ténacité durant tout le processus. Le parti Fcbe rappelle qu’il a été saisi des cas de séquestrations, de renvoi des représentants, de bourrage des urnes, des intimidations avec la complicité des forces de l’ordre et autorités surtout locales, d’annulation fantaisiste de voix, de transformation des résultats, de l’impossibilité de vote dans plusieurs arrondissements sur l’ensemble du territoire national. Il en appelle à la sérénité de ses électeurs et annonce que toutes les dispositions sont en train d’être prises afin que son duo de candidats se prononce sur les éventuelles irrégularités enregistrées lors du scrutin. Le parti FCBE appelle le peuple à la veille et au calme en attendant la proclamation des résultats du vote. Il se réserve le droit de donner en son temps sa position par rapport aux chiffres qui seront communiqués.

Fait à Cotonou, le 12 avril 2021

Le Secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè