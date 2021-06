Sur sa page Facebook:Mariam Chabi Talata victime d’usurpation d’identité

La vice-présidente de la République et grande chancelière de l’Ordre national du Bénin, Mariam Chabi Talata est victime d’actes d’usurpation d’identité sur sa page Facebook. Elle l’a fait savoir hier, lundi 31 mai 2021, sur sa page Facebook. A l’en croire, des individus aux intentions nocives utilisent son nom pour soutirer de l’argent aux internautes. « Il m’est revenu avec insistance que des individus utilisent mon nom pour tenter de soutirer de l’argent aux internautes. Ils passent par de faux comptes et pages Facebook avec mes images et mes informations », a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Elle déclara qu’elle n’a qu’une seule page Facebook et invite les internautes à être vigilants afin de ne pas tomber dans le piège de ses personnes malintentionnées. « Je ne vous contacterai jamais par message privé. Et je ne vous demanderai jamais de l’argent pour quelque motif que ce soit. Rester vigilants et continuez par alerter et signaler les activités de ces personnes aux intentions novices », a-t-elle prévenu.

L. A.