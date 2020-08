Suspension des nominations et mutations de cadres dans les mairies:Le ministre de la Décentralisation lève la mesure

Les maires peuvent désormais procéder à la nomination et à la mutation des cadres dans leur administration. La mesure de suspension en date du 4 juin 2020 a été levée le 20 août 2020 par le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séïdou. En effet, par message radio, l’autorité ministérielle avait interdit entre autres, les nominations au lendemain des élections communales et municipales. Mais depuis hier, les préfets ont été instruits à l’effet de veiller à l’observance de la décision. Pour mémoire, Alassane Séïdou avait suspendu les engagements financiers, juridiques, les mandatements excepté les opérations relatives aux dépenses obligatoires que sont les salaires, l’eau, l’électricité, l’état civil, les frais financiers dont le paiement est arrivé à échéance, le Paurad et les reliquats de fonds de transition de l’eau.

Abdourhamane Touré