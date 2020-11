Talon reprend son périple ce jour

Après deux jours de pause, le président Patrice Talon reprend ce vendredi 20 novembre 2020 sa tournée nationale de reddition de comptes dans les Communes. Selon le calendrier, le chef de l’Etat sera ce jour dans les Collines notamment à Bantè et à Savalou. Le samedi, il est attendu à Glazoué, Ouèssè et Dassa-Zoumé. Pour cette tournée nationale en un mois, le président de la République a prévu sillonner 54 Communes. Démarrée le jeudi 12 novembre dernier par la Commune de Savè, la première étape de la tournée nationale s’est poursuivie progressivement vers la partie septentrionale du pays. Au pas de charge et sans désemparer, Patrice Talon et sa délégation ont parcouru au total 17 Communes en six journées.

Léonce Adjévi