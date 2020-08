Talon sur le développement du Bénin : « Le temps est venu de sortir définitivement de l’euphorie des indépendances »

Le président Patrice Talon est satisfait de la sobriété dans laquelle s’est déroulée samedi 1er août 2020 la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance du Bénin. Dans un message posté sur sa page Facebook, ce lundi 03 août 2020, il a témoigné sa reconnaissance aux acteurs qui ont contribué à l’organisation de cette célébration. « Ce samedi 1er août 2020, notre pays, le Bénin, a célébré le 60ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Les manifestations officielles de cette célébration se sont déroulées avec sobriété en raison de la crise sanitaire que connaît le monde. Mes remerciements vont à l’endroit de tous les acteurs ayant participé à l’organisation et à la réussite de cette célébration », a-t-il déclaré. Il a également profité de l’occasion pour inviter les Béninois à sortir de l’euphorie des indépendances et à se mettre résolument à la tâche pour construire le Bénin. « A vous chers compatriotes, je réitère que le temps est venu même de sortir définitivement de l’euphorie des indépendances pour nous atteler résolument à la construction de notre pays, de son devenir. Car il n’y a pas de réelle indépendance, de réelle liberté, sans développement nécessitant le travail acharné et une prise de conscience effective de nos devoirs envers notre pays. C’est ainsi que les 60 prochaines années seront davantage source de fierté pour le Bénin et pour chacun de ses enfants. Nous en sommes capables. Les fruits de nos efforts commencent à nous le prouver. Enfants du Bénin debout plus que jamais pour continuer à révéler notre pays », a-t-il conclu.