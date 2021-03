Taxe sur les véhicules à moteur:Le délai de paiement fixé au 31 mars, pénalité de 20% pour les retardataires 

Le délai de payement de la Taxe sur les véhicules à moteur (Tvm) est fixé au 31 mars prochain. Ainsi en a décidé la Direction générale des impôts à travers un communiqué en date du 17 février 2021. Selon ledit communiqué signé du Directeur général Nicolas Yènoussi, la mesure de soutien aux entreprises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 concernant la Taxe sur les véhicules à moteur n’est applicable qu’aux entreprises de transport. Les retardataires paieront une pénalité des droits dus de 20% à compter du 1er avril à la suite d’un contrôle des contribuables. La Tvm peut être payée à tous les guichets des services des impôts sur toute l’étendue du territoire national. A Cotonou, le paiement peut se faire à la Direction générale des impôts, au centre des impôts de Saint Michel, Saint Martin (Akpakpa), Champ de foire et Agla. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le paiement peut se faire en ligne à l’aide des téléphones portables via les Sim Moov et Mtn. Le tarif est axé sur la puissance fiscale du véhicule. Les véhicules dont la puissance est comprise entre 8 et 10 chevaux paient 30 000 FCfa. Ceux dont la puissance est entre 11 et 15 chevaux paient 40 000 FCfa. Au-delà de 15 chevaux, les propriétaires doivent débourser 60 000 FCfa.