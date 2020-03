Télécommunications:La Sbin devient le troisième opérateur Gsm au Bénin

La Société béninoise d’Infrastructures numériques (Sbin) devient le troisième opérateur Gsm au Bénin. La décision a été prise par le gouvernement lors du conseil des ministres du mercredi 18 mars 2020 qui a décidé de l’extension du périmètre des activités de la Sbin. Cette décision se justifie par le souci d’offrir une meilleure qualité des services mobiles pour soutenir l’effort de transformation digitale engagé par le Gouvernement. De nouvelles attributions et missions incombent désormais à la Sbin. L’évolution de la restructuration du secteur des télécommunications numériques induit la nécessité de redéfinir les missions de la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques. En plus d’être une société de gestion d’infrastructures numériques et de vente en gros de capacités, elle sera autorisée désormais à vendre en détail des services de communication électronique. L’activité de fournisseur d’accès internet aux entreprises et aux particuliers sera doublée de celle de fournisseur de services de communications électroniques mobiles. De fait, la Sbin deviendra le troisième opérateur mobile sur le marché béninois. La concurrence que va induire cette donne est une bonne nouvelle pour les consommateurs, car elle ouvrira la voie à de nouvelles offres et des services meilleurs. Cela permettra également la relance de nouvelles activités économiques. Ce sont de nouvelles opportunités d’emploi et de nouveaux espoirs pour les consommateurs. De par cette décision, l’Etat reprend pied dans un secteur tout de même sensible et de souveraineté.

