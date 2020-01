Tête-à-tête Patrice Talon- Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio:La coopération bénino-maltaise consolidée

Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience, hier jeudi 23 janvier 2020, au palais de La Marina, le Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte, Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto. Au cours de cet entretien, les deux hommes ont évoqué le riche partenariat entre le Bénin et l’Ordre de Malte axé sur les questions humanitaires, la santé maternelle et infantile.

La coopération entre le Bénin et l’Odre de Malte est au beau-fixe. A l’occasion de sa rencontre avec le chef de l’Etat, le Prince a rassuré le président Patrice Talon de la disponibilité de l’Ordre de Malte à accompagner le Bénin dans ses réformes dans le secteur de la santé pour « faire en sorte que l’hôpital soit un lieu d’accueil, de soins et de compassions ». Il a souhaité, relever avec le Bénin les défis qui sont ceux d’un pays qui veut développer encore plus son économie, mais aussi les capacités de sa population. Il reste convaincu que l’Ordre de Malte a en commun avec le Bénin les valeurs telles qu’offrir aux femmes le cadre idéal pour donner naissance à des enfants en bonne santé, et créer un bon tissu social porteur de développement. Son Altesse Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto et Grand maître de l’Ordre de Malte a qualifié de fructueux ses échanges avec le président Patrice Talon. Cette audience signe un nouveau départ dans la coopération, vieille de 60 ans, entre le Bénin et l’Ordre de Malte. En séjour au Bénin depuis le mercredi 22 janvier 2020, le Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte se rendra à l’hôpital éponyme à Djougou pour évaluer la qualité des interventions de cette institution sanitaire et l’impact de ses actions sur le quotidien des populations de cette localité. La visite de son Altesse Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto est la première d’une personnalité de ce rang de l’Ordre au Bénin. Elle fait suite à celle que le chef de l’Etat a effectuée à l’Ordre de Malte le 18 mai 2018.

Abdourhamane Touré

Déclaration de presse de Son Altesse Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto, Prince et Grand maître de l’Ordre de Malte

(Cotonou 23 janvier 2020)

Excellence, Mesdames, Messieurs,

Les premières activités de l’ère moderne menée par l’Ordre Souverain de Malte sur le continent africain et notamment au Benin ont commencé il y a plus de 55 (cinquante-cinq) ans.

Le premier soutien dans votre pays fut en 1965 (mille neuf cent soixante-cinq) avec de l’aide à la léproserie des Saints Anges à Ouidah, en suite avec des donations à Ouidah, Abomey et Porto-Novo.

Ensuite en 1971 (mille neuf cent soixante et onze), l’Ordre de Malte a entamé la construction de l’Hôpital de Djougou. Dans ces années l’Ordre Souverain de Malte et la République du Bénin ont établi les relations bilatérales diplomatiques.

Demain, j’ai le plaisir de visiter notre Hôpital à Djougou. Avec un staff de près de 200 (deux cents) personnes, soigne chaque année plus de 11 000 (onze mille) personnes et 3000 (trois mille) naissances.

La coopération fructueuse entre l’Ordre de Malte, les différents ministères de la République du Bénin et les autorités locales a permis de créer une synergie d’intentions et d’inspiration, créant ce centre d’excellence qui s’est engagé à assurer les meilleurs soins à la population locale.

Cette synergie tant indispensable pour le bien des Béninois, sera d’autant plus mise en valeur par l’engagement total des parties concernées.

J’ai assuré au Président de la République que nous avons la ferme intention de renforcer la coopération entre l’Ordre de Malte et le Bénin.

Je crois que notre dimension internationale, l’expérience acquise sur le terrain dans les 120 pays où nous opérons dans les domaines de l’assistance médicale, sociale et humanitaire, notre réseau diplomatique-humanitaire doit être mis à la disposition de tout Etat qui a, comme nous, l’objectif de la paix, de la solidarité et de l’aide aux faibles.

Je vous remercie