Thèse de doctorat sur la politique et le journalisme:Gérard Agognon obtient la mention très honorable avec félicitations du jury

Les résultats de la thèse de Gérard Agognon sur l’importance des revues de presse en langue pour les politiques publiques ont été dévoilés hier au Campus numérique francophone de Cotonou sis à l’Université d’Abomey-Calavi. Le jury a apprécié les travaux et élevé l’impétrant au grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi avec la mention très honorable et les félicitations. Intitulée « Emprise du journalisme sur les politiques publiques au Bénin : Fonctions sociologiques de la revue de presse en « fon » dans la ville de Cotonou », cette thèse a été encadrée par le Professeur Mohamed Abdoul. L’objectif général de la recherche consiste à analyser l’emprise journalistique de cette revue de presse, notamment en langue nationale « fon » à partir de la mise en œuvre des actions publiques dans la ville de Cotonou au Bénin. A travers ce sujet, Gérard Agognon a cherché à savoir comment la décision publique est prise en fonction des médias. C’est-à-dire, quelles modalités, pour quelles raisons, dans quelle mesure et avec quelles conséquences des acteurs politiques et administratifs intègrent-ils la médiatisation des politiques publiques en misant sur la revue de presse en langue nationale, surtout le « fongbé ». Il ressort de l’ensemble des résultats que la revue de presse en « fon », en tant que moyen de communication verbale, constitue dans la ville de Cotonou, un terrain de confrontations entre acteurs politico-administratifs en quête de visibilité et de positionnement sur l’échiquier politique national. Il apparaît également que la revue de presse en « fon » participe du champ de négociation d’un espace de légitimité et de partage de pouvoir dans la formulation et l’exécution des politiques publiques. En somme, les résultats de l’analyse montrent que la revue de presse en « fon » au Bénin, se présente en fin de compte, comme un espace de marchandisation, une sorte de terrain délocalisé où se déroule un jeu politique théâtralisé dans l’arène symbolique du sensationnel, de la manipulation politique et du détournement de l’information, aux fins de détourner le regard des citoyens de la façon dont les politiques gèrent la chose publique.