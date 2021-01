Tombola des factures normalisées:De nouveaux gagnants reçoivent leurs chèques

Les gagnants de la tombola des factures normalisées à la suite des derniers tirages au sort effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, ont reçu leurs lots hier jeudi 07 janvier 2021, à Cotonou. C’était en présence des responsables de la Direction générale des impôts.

La cérémonie qui s’est déroulée en présence du Directeur de la planification, suivi et évaluation à la Direction générale des impôts, Damas Houssounon et de Maître Maxime René Assogba, Huissier de Justice près la Cour d’Appel de Cotonou a permis aux gagnants de recevoir des chèques du trésor public qui varient de 20.000 FCfa à 500.000 FCfa. Cela, après le constat de la validité des factures fait par Maître Maxime René Assogba. A l’ouverture de la cérémonie, l’Huissier de Justice près la Cour d’Appel de Cotonou a rappelé le règlement intérieur de la Tombola et les conditions à remplir pour en bénéficier. A sa prise de parole, le Directeur de la planification, suivi et évaluation à la Direction générale des impôts, Damas Houssounon, a expliqué la réforme de la tombola des factures normalisées initiée par la Dgi et rappelé l’importance pour les consommateurs d’exiger et de conserver les factures normalisées après leurs transactions. A l’en croire, d’importants lots dont deux voitures seront gagnés à la fin de l’année tout en contribuant à la mobilisation des ressources au profit de l’Etat. Il a profité de l’occasion pour inviter les heureux gagnants à servir de relais auprès de leurs proches et amis. Il est à noter que les gagnants des lots de 20.000 FCfa et de 50.000 FCfa seront désormais payés par transfert d’argent via téléphonie mobile.

Léonce Adjévi