Tombola des factures normalisées:Nicolas Yènoussi expose les avantages et les différents lots à gagner

La Direction générale des impôts organise depuis le 26 juin 2020 et ce, jusqu’en décembre 2020 une tombola sur les factures normalisées. A cet effet, le Directeur général des impôts, Nicolas Yènoussi, était face aux professionnels des médias ce mardi 07 juillet 2020. A travers une déclaration adressée à la population béninoise, il a exposé les avantages, les conditions de participation et les différents lots à gagner au cours de cette tombola.

La tombola des factures normalisées a pour objectif d’encourager les consommateurs, les populations en général, à toujours réclamer les factures normalisées après leurs diverses opérations d’achat. Elle offre un gros avantage aux entreprises. Pour le Directeur général des impôts, Nicolas Yènoussi, pour y participer, le client n’aura qu’à réclamer sa facture normalisée à la fin de son achat et à la conserver. A ce niveau à la Dgi, il y a un serveur qui enregistre automatiquement toutes les factures normalisées qui sont émises. Sur cette base, il est mis en place une plateforme pour effectuer des tirages électroniques aléatoires sous la supervision d’un huissier de justice. Des tirages sont prévus tous les vendredis jusqu’à la fin de l’année. Ouverts au public, ces tirages permettent de gagner de nombreux lots numéraires par semaine dont 5 lots de 200 000 francs Cfa, 15 lots de 100 000 francs Cfa, 30 lots de 50 000 francs Cfa et 50 lots de 20 000 francs Cfa. Au tirage du dernier vendredi du mois, il est offert deux lots supplémentaires de 500 000 francs Cfa chacun en plus des 100 lots hebdomadaires. En ce qui concerne le dernier tirage de l’année, c’est-à-dire le tirage du dernier vendredi du mois de décembre, il est particulièrement doté de deux voitures neuves d’une valeur de 25 millions de francs Cfa chacune. Au cours de cette rencontre, il a également évoqué les conditions de remise de lots aux gagnants. A l’en croire, les lots en espèce seront remis par chèques du Trésor public. Les gagnants des deux lots supplémentaires au dernier tirage du mois, prendront également possession de leurs gains à partir de la prochaine échéance de tirage mensuel. Pour ce qui est des gagnants des deux supers lots, après le tirage du dernier vendredi de l’année, ils rentreront en possession de leurs gains suivant un planning de la Dgi. Profitant de l’occasion, il a rassuré les uns et les autres que les tirages se déroulent de manière totalement transparente. « Tout le mécanisme a été mis en place avec l’appui technique de la Loterie nationale du Bénin et sous la supervision de Maître Maxime René Assogba, huissier de justice près la Cour d’appel de Cotonou », a-t-il rassuré. Pour finir, il a rappelé aux entreprises qui hésitent encore à se conformer à l’obligation de délivrance des factures normalisées car la loi a prévu des sanctions très lourdes. Il les a invitées à régulariser leur situation pour ne pas écoper de ces sanctions. A l’endroit des consommateurs, il leur a demandé de s’approprier le contenu du règlement de la tombola et d’y participer pour gagner les nombreux lots. Il convient de rappeler que cette tombola fait suite à la réforme des factures normalisées qui consiste pour les entreprises à délivrer à leurs clients, les factures normalisées au moyen des Machines électronique certifiées de facturation (Mecef).

Léonce Adjévi