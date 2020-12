Tournée du chef de l’Etat dans le Zou:Bohicon est prête pour un accueil triomphal à Talon

Ce n’est plus un secret, la ville de Bohicon a décidé de battre ce lundi 7 décembre 2020, le record de l’accueil chaleureux réservé au chef de l’Etat, Patrice Talon. Dans le cadre de cette tournée présidentielle, le maire de la ville carrefour, Rufino d’Almeida, les conseillers ainsi que les ténors Br-Up ont tenu, vendredi 4 décembre 2020 à l’hôtel de ville de Bohicon, une séance de travail, en vue de peaufiner les dernières stratégies pour réserver un accueil digne du nom au chef de l’Etat, Patrice Talon sur la terre de Dako-Donou. « Nous devons mettre tout en œuvre pour gagner le pari de la mobilisation autour de cet événement. Autrement dit, la ville de Bohicon doit battre le record de l’accueil chaleureux réservé au chef de l’Etat », a déclaré Me Rufino d’Alméida. Il va par ailleurs ajouter : « Qu’on soit Up ou Br, nous sommes tous ensemble pour hisser le président Patrice Talon pour ses nombreuses réalisations liées à l’Asphaltage, au renforcement du système d’alimentation en eau potable et autres œuvres de développement à Bohicon, estime le conseiller communal Up, Marcellin Tonon. D’ores et déjà, la ville carrefour est aux couleurs des grandes réalisations en images du Pag 2016-2021.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)