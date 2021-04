Tournée du directeur national de campagne dans la 14ème circonscription:Abdoulaye Bio Tchané mobilise Bassila pour une victoire éclatante du duo Talon-Talata

Pour gagner une élection, il faut souvent une bonne stratégie. Mais il est aussi nécessaire d’avoir un bon stratège. Et la Présidentielle du 11 avril 2021 ne démentira pas cette vérité. Afin de donner une nouvelle envergure à la campagne électorale démarrée sur les chapeaux de roue dans le camp de la mouvance, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, Directeur national de campagne du duo Talon-Talata, est lui-même descendu sur le terrain mardi 30 avril 2021, pour apporter la bonne nouvelle aux populations. Après avoir parcouru successivement Alédjo, Pénessoulou et Manigri, le coordonnateur national de campagne du duo Talon-Talata et son équipe sont descendus à Bassila, dernière étape d’une tournée qui les emmène à sillonner les Communes de Bassila, et plus précisément Copargo et Ouaké pour le compte de la 14ème circonscription électorale. A Bassila, l’esplanade de la maison des jeunes et loisirs, femmes, jeunes, sages, notables et chefs religieux sont sortis nombreux écouté le ministre d’Etat. Et à l’unisson, les populations de Bassila se disent prêtes pour une participation massive à la Présidentielle du 11 avril, ainsi que pour une victoire éclatante du ticket Talon-Talata. Cette grande mobilisation sous la houlette du ministre d’Etat est une véritable réussite. Les fruits porteront la promesse des fleurs le 11 avril prochain. Il est aussi à saluer la perspicacité du président Talon. En effet, le chef de l’Etat est connu pour, entre-autres ses talents, sa capacité à détecter les personnes idéales et adaptées à chaque situation. C’est ce flair pour les bons castings qui justifie ses succès dans plusieurs domaines.

Wilfrid Noubadan