Tournée nationale de reddition de comptes du chef de l’Etat:Talon reçu en pompe à Tori, Kpomasè et Ouidah

Les Communes de Tori, Kpomassè et Ouidah ont accueilli le président Pa-trice Talon et sa délégation hier mardi 08 décembre 2020, dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. Au menu des échanges, le point de la mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement et le sens des réformes politiques et institutionnelles.

Tori : Patrice Talon annonce que le Bénin a totalement acté sa renaissance

« Nous venons de très loin et avons totalement acté notre renaissance, sur tous les plans ». C’est l’une des phrases fortes prononcée par le président Patrice Talon hier mardi 08 décembre 2020 dans la Commune de Tori, dé-partement de l’Atlantique, dans le cadre de la 19ème journée de sa tournée nationale de reddition de comptes. A en croire, le chef de l’Etat, cette renais-sance se justifie sur deux plans vitaux du développement d’un pays. Il s’agit du plan mental et de celui matériel. En ce qui concerne le plan mental, il a affirmé que nous avons aujourd’hui des Béninois de type nouveau, qui par la responsabilisation insufflée par le gouvernement, travaillent bien, corrom-pent moins, respectent le bien public et travaillent à un bel avenir aux géné-rations futures. Sur le plan matériel, aujourd’hui, grâce à l’action publique, les conditions de vie matérielles des Béninois ont changé à cause des nom-breuses œuvres visibles du gouvernement à travers le Programme d’actions du gouvernement (Pag). Il convient de rappeler que c’est un accueil chaleu-reux qui a été réservé au président de la République, un peu comme lors de ses descentes dans les autres Communes qu’il a déjà parcourues. A cette oc-casion, les différentes réalisations du gouvernement depuis 2016 ont été sa-luées par les populations.

Léonce Adjévi

Kpomassè témoigne sa gratitude au chef de l’Etat

Après Tori, la délégation présidentielle a mis le cap hier, mardi 8 décembre 2020 sur la Commune de Kpomassè dans le cadre de la 19ème journée de la tournée nationale de reddition de comptes. C’est un accueil chaleureux qui a été réservé au numéro 1 des Béninois par la population de cette localité. A sa prise de parole, le maire de la Commune, Kénam Mensah, a témoigné au nom de ses administrés sa reconnaissance au président Patrice Talon pour les réformes engagées pour le Bénin en général et à la Commune de Kpomassè en particulier. Il a notamment évoqué les actions comme l’instauration des cantines scolaires, le développement du numérique, le renforcement de la sécurité des citoyens, et la mise à jour de l’état civile à travers le Ravip. A cela s’ajoutent le bitumage de la voie principale Ouidah-Kpomassè-Allada dont les travaux de construction démarreront bientôt, le taux de couverture en eau potable dans la Commune de Kpomassè à l’ère du Nouveau départ est à plus de 70% etc. Grâce à la gouvernance Talon, le peuple béninois se conscientise de mieux en mieux et le respect de la chose publique est de plus en plus remarqué. « Le développement du Bénin est sur les rails et nous devons œuvrer à le consolider », selon le maire Kénam Mensah. Pour finir, il a fait savoir qu’avec le président Patrice Talon, le Bénin est désormais sur les rails du vrai développement.

« Le Bénin est le seul pays avec de potentiels touristiques en Afrique », selon Talon

Après Tori et Kpomassè, c’est la ville de Ouidah qui a eu l’honneur de recevoir la délégation présidentielle, hier mardi 08 décembre 2020, dans le cadre de la 19ème journée de la tournée nationale de reddition de comptes aux populations. La séance s’est déroulée à la maison de la Culture de Ouidah en présence des élus communaux et locaux, Sages et Notables, Têtes couronnées, autorités traditionnelles et religieuses. Dans son mot de bienvenue, le maire de l’édile de la Commune de Ouidah, Christian Houétchénou, a exprimé la gratitude des populations de la Commune au président Patrice Talon pour les nombreuses réalisations à Ouidah. A titre illustratif, il a évoqué la construction de la route de l’esclave, la réhabilitation du fort portugais, la construction du stade omnisports, la construction du complexe hôtelier « La Marina » à Djègbadji et autres. Christian Houétchénou a également remercié le chef de l’Etat pour la réforme sur la chefferie traditionnelle. En effet, la chefferie traditionnelle a été pendant plusieurs décennies reléguée au second plan. Pas davantage, ni privilèges de la République aux autorités morales. Aujourd’hui, le chef de l’Etat, par son dynamisme a corrigé cette injustice. Grâce à son leadership, la chefferie traditionnelle a été institutionnalisée. Et les rois et dignitaires de la cité Kpassè encouragent et félicitent le chef de l’Etat dans ses courageuses réformes et lui apportent leur soutien indéfectible pour la continuité. Christian Houétchénou, a également saisi l’occasion pour demander au président de la République au nom de la Commune qu’il administre d’accepter revenir pour un second mandat. Prenant la parole à son tour, Patrice Talon a réaffirmé son engagement pour le développement du tourisme à Ouidah. « Le Bénin dispose aujourd’hui de la mémoire de l’esclavage », a-t-il déclaré. Pour le chef de l’Etat, « le Bénin est le seul pays avec de potentiels touristiques en Afrique».

L A