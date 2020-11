Tournée nationale du président de la République:Les gestes barrières respectés à chaque étape

Le chef de l’Etat Patrice Talon est en tournée de reddition de comptes depuis le jeudi 12 novembre 2020. Prévue pour le conduire dans 54 Communes du Bénin, cette tournée intervient dans un contexte mondial marqué par la pandémie du Covid-19. Et parlant de la lutte contre la propagation du Coronavirus, il faut reconnaître que les gestes barrières ont été respectés au cours de la première étape de la tournée présidentielle.

Les gestes barrières sont respectés à chaque étape de la tournée du président Patrice Talon dans 54 Communes. A cet effet, toutes les dispositions sont prises par les équipes sanitaires du Ministère de la santé pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ainsi, masques et distanciation sociale sont de mise dans toutes les salles où se tiennent les rencontres d’échanges entre le chef de l’Etat et les populations. De plus, les micros et autres accessoires pratiques utilisés sur le terrain sont constamment désinfectés. Dispositifs de lavage de mains, des flacons de gel de désinfection, des masques, des poubelles, des thermomètres pour la prise de température, des gants, sont entre autres mesures sur tous les sites de rencontre avec le chef de l’Etat et pour l’ensemble des participants quel que soit leur grade. Des ambulances et équipes médicales sont aussi mobilisées et disponibles pour intervenir en cas de besoin.Tous les participants à la rencontre sont également tenus de porter le masque et de respecter la distanciation sociale.

Les populations sur le respect des gestes barrières

Cette tournée du président de la République a été également l’occasion pour ce dernier de sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières contre la Covid-19. Ainsi, pour lui témoigner leur plaisir de l’accueillir, il n’est pas rare de voir des mobilisations spontanément autour des sites devant abriter les rencontres d’échanges, malgré les consignes invitant les populations à s’abstenir de grands regroupements. Pour des cas où ces comportements ont été observés, le numéro 1 des Béninois, en bon pédagogue a invité ses compatriotes à ne pas relâcher la veille en vue de contenir la propagation du Coronavirus. « Ce mal pernicieux existe bel et bien et nous ne savons pas encore quand sonnera la fin, soyons donc prudents », est le message persistant qui revient presqu’à chaque fois dans les propos de Patrice Talon qui invite les siens au port de masque de protection et à la désinfection de façon constante des mains. C’est dire que malgré son devoir de reddition rendre compte des réalisations du gouvernement durant ces quatre dernières années, le président de la République reste attentif à la santé des populations. Pour rappel, le Bénin a enregistré 2884 cas de contamination de Coronavirus à la date du 19 novembre 2020 avec 2579 personnes guéries. Au total, 264 personnes suivent actuellement les soins. Le Bénin a enregistré depuis le début de la crise 43 décès.

Léonce Adjévi

Robert Gbian, membre de la délégation présidentielle : « Les populations sont satisfaites »

« Depuis Savè jusqu’à Bassila, le chef de l’Etat a compris qu’il fallait effectuer le déplacement. Les populations l’ont accueilli avec joie et elles ne comprenaient pas beaucoup de choses. Le président a dû expliquer ce qu’il est en train de faire depuis qu’il est aux affaires. Les populations sont satisfaites. On le remercie pour cette initiative