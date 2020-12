Tournée présidentielle :45 Communes déjà sillonnées, plus de 6000 km parcourus 

La tournée présidentielle entamée le 12 novembre 2020 se poursuit. Déjà, le chef de l’Etat a parcouru 45 Communes avec plus de 6000 km par voie terrestre.

Le président Patrice Talon a démarré depuis le jeudi 12 novembre 2020 une tournée de reddition de comptes dans les Communes du Bénin. Fidèle à sa méthode de gestion rationnelle des ressources publiques, la délégation présidentielle sous l’impulsion du chef de l’Etat, sillonne l’ensemble du territoire national du nord au sud uniquement par voie de terre.

Du jeudi 19 au mardi 24 novembre 2020 pour le compte de la deuxième semaine de sa tournée, le président Talon a parcouru 1904 km (par voie de terre), 3 départements (Collines-Couffo-Mono) et visité 12 Communes (Bantè – Savalou- Ouessè – Glazoué – Dassa-Zoumè – Lalo – Toviklin – Klouékanmè – Aplahoué – Djakotomey – Dogbo – Athiémé) avant de rejoindre Cotonou pour tenir le Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2020. Poursuivant son périple, le président Talon a repris la route du jeudi 26 novembre au mardi 1er décembre 2020 pour le compte de sa 3ème semaine de tournée. Il a parcouru 1405 km (par voie de terre), 3 départements (Mono – Zou- Plateau), visité 16 Communes (Bopa – Comè – Lokossa – Houéyogbé – Grand-Popo -Djidja – Agbangnizoun – Abomey – Zogbodomey – Ouinhi – Zagnanado – Covè – Za-Kpota – Kétou – Pobè – Adja-Ouèrè) avant de rejoindre Cotonou pour tenir le Conseil des ministres du mercredi 2 décembre 2020. En somme, à la date du jeudi 3 décembre 2020, le président Talon a déjà parcouru plus de 6041km, 9 départements et 45 Communes dans le cadre de sa tournée. A compter de ce vendredi 4 décembre 2020, il se rendra à nouveau dans les départements du Plateau et de l’Ouémé afin d’échanger avec ses concitoyens sur le bilan de son gouvernement en place depuis 2016.

Source : gouv.bj