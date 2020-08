Tpi de Cotonou:12 mois de prison ferme pour 2 trafiquants d’ivoires

Plus de cadeau pour les criminels fauniques. Par jugement contradictoire et en premier ressort en matière correctionnelle de flagrant délit, le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné à 12 mois de prison 4 trafiquants d’ivoires. Ces derniers ont été arrêtés à Cotonou le 20 mai 2020 avec une grosse pointe d’ivoire de 18 kg par Brigade criminelle de Cotonou et l’administration forestière. Après plusieurs audiences, le verdict a été rendu le 4 août 2020.

Deux des quatre trafiquants ont écopé de 12 mois d’emprisonnement ferme et les deux autres sont condamnés à un an d’emprisonnement assorti de sursis et au frais. Aussi, doivent-ils payer une amende de 200 000 FCfa chacun et une somme symbolique pour toute cause de préjudice confondue. Par ailleurs, le juge a ordonné la confiscation du trophée d’ivoire au profit de l’administration forestière. Cette décision du Tpi est en phase avec les articles 153 et 154 de la loi 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin et de son texte d’application. Selon le contenu de ces articles, l’amende peut aller jusqu’à 800 000 FCfa et l’emprisonnement jusqu’à 60 mois, l’éléphant étant une espèce intégralement protégée et en danger critique d’extinction. Cette décision laisse un goût d’inachevé car une condamnation plus sévère pourrait décourager les auteurs et les complices de la criminalité faunique. Saluant cette décision, les activistes exhortent la justice à plus de rigueur pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le phénomène.

Serge Adanlao