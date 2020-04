Traitement des informations relatives au Covid-19:La Haac appelle les médias au professionnalisme 

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) tient à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations liées au Coronavirus avec professionnalisme. Dans un communiqué en date du 30 mars 2020, le président de la Haac Rémi Prosper Moretti, appelle au sens de responsabilité des acteurs des médias et au respect des textes régissant la profession.

Communiqué du président de la Haac

Il m’a été donné de constater que certains professionnels des médias traitent les informations relatives à la pandémie du Coronavirus avec beaucoup de légèreté en violation des textes régissant la presse et la communication en République du Bénin. Toute chose qui crée la psychose au sein de la population et ne facilite pas une bonne gestion de la crise.

A cet effet, j’invite instamment tous les acteurs des médias à faire preuve de plus de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées au Covid-19 et à relayer abondamment les messages de sensibilisation de toutes les structures impliquées dans le suivi et la gestion de la crise.

J’en appelle au sens de responsabilité de chacun et de tous et au respect des textes régissant la profession.

Fait à Cotonou, le 30 mars 2020

Le président de la Haac,

Rémi Prosper Moretti