TRANSPORT POUR TOUS ET VIABLE EN AFRIQUE : LE BENIN RATIFIE LA CHARTE AFRICAINE

Les députés de la huitième législature ont adopté ce jeudi 23 avril 2020 à l’unanimité la loi n°2020-12 portant autorisation de ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière, adoptée à Addis-Abeba (Éthiopie) le 31 janvier 2016. C’est la première vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mariama Chabi Talata Zimé Yérima qui a dirigée les travaux. C’était en présence du ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hèhomey. Le rapport élaboré et présenté à la plénière par la commission de défense, de sécurité et des relations extérieures présidée par le député Rachidi Gbadamassi a évoqué l’intérêt du Bénin pour à ratifier cette Charte africaine. En effet, le Bénin a connu une très forte augmentation de son parc automobile de 2000 à nos jours. Son adhésion à la présente ratification de la Charte africaine s’inscrit dans le cadre des objectifs du développement durable notamment le point 11.2 qui prévoit d’ici 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûr, accessible et viable à un coût adorable en améliorant la sécurité routière en matière des transports publics.