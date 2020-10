Tribunal d’Aplahoué:Les chambres administratives fonctionnelles

Les élus locaux et agents de l’administration des Communes du Couffo ont été sensibilisés sur l’opérationnalisation des chambres administratives dans les juridictions de fond. La séance au eu lieu hier mercredi 14 octobre 2020, au Tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué.

Créées pour faire respecter le droit par les administrations et réparer les dommages que celles-ci auraient causés aux citoyens, les chambres administratives sont désormais opérationnelles à Aplahoué. Pour expliquer le bien-fondé de sa création aux agents de l’administration publique, une séance de sensibilisation a été organisée à leur endroit. Pour Hervé Marcel Allavo, président du Tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué, la juridiction administrative est une réalité au Tribunal d’Aplahoué à travers la création de des chambres administratives. « Seul un juge administratif spécialisé qui connaît les impératifs du service public et qui sait interpréter la volonté générale peut bien juger l’administration et protéger les citoyens sans mettre en péril les intérêts de l’Etat au détriment des intérêts des particuliers », a-t-il expliqué. A l’en croire, la rencontre est venue à point nommé. Il estime que désormais, leurs décisions pourront être déférées devant le Tribunal d’Aplahoué par les administrés. Toutefois, le magistrat a précisé que le contentieux administratif apparaît comme une épée de Damoclès sur la tête des agents publics pour les empêcher de s’écarter de la légalité. Pour sa part, le préfet Christophe Mégbédji a fait savoir que la création des chambres administratives au niveau des Tribunaux de première instance de second degré est une véritable opportunité pour l’amélioration de la réalisation des droits humains et par conséquent de la délivrance des services sociaux de base.

Gaétan Nato (Corresp. Mono-Couffo)