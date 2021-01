Tribunal de première instance de Cotonou:Des peines d’emprisonnement et 83 millions de FCfa pour 3 trafiquants d’ivoires

Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu un verdict le mardi 12 janvier 2021 dans un dossier de trafic d’ivoires d’éléphants. Les faits remontent à 2018. C’était 183 kg d’ivoires destinés pour la commercialisation que la Direction générale des eaux, forêts et chasse et les éléments de la Police judiciaire avec la collaboration technique du programme Aalf-Bénin du réseau Eagle ont saisi. De sources concordantes, un des trois prévenus est condamné à 24 mois d’emprisonnement ferme et 1.000.000 de FCfa d’amende. Les deux autres ont écopé de 24 mois d’emprisonnement assorti de sursis et 1.000.000 de FCfa d’amende chacun. Les trois prévenus doivent verser à l’Etat la somme de 80.000.000 de FCfa à titre de dommages-intérêts pour réparation de tout préjudice confondu. Il leur est reproché le transport et la commercialisation de trophées d’espèces animales intégralement protégées. L’éléphant étant de cette catégorie d’espèces, nul n’a le droit de faire circuler, d’importer, d’exporter, de réexporter ou de commercialiser ses trophées. Ces dispositions sont prévues par les articles 153 et 154 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin. Outre les amendes selon cette loi spécifique sur la faune, l’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. L’article 158 prévoit les conditions dans lesquelles les peines d’amendes et d’emprisonnement peuvent être portées au double. Le gouvernement se battant pour zéro crime contre les animaux sauvages, la justice vient de donner la preuve qu’elle joue sa partition dans la lutte contre la criminalité faunique au Bénin. C’est un appel fort qui est lancé aux autres acteurs de la lutte pour que la veille soit renforcée afin de garantir la survie aux espèces menacées d’extinction.

Serge Adanlao