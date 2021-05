Une cérémonie sous haute surveillance militaire

By

Les forces de défense et de sécurité ne veulent pas se laisser surprendre lors de la cérémonie d’investiture du président Patrice Talon. Pour ce faire, l’Etat-major général des forces armées a pris des mesures sécuritaires pour prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public.

La cérémonie d’investiture du président Patrice Talon et de la vice-présidente, Mariam Chabi Talata, se déroulera en toute quiétude. En alerte orange, les forces de défense ont pris la mesure de l’événement. L’Etat-major général des forces armées a mis en place un dispositif sécuritaire permettant de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public. Cette disposition des Forces armées béninoises est liée au contexte et à la grandeur de la cérémonie prévue ce dimanche au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. L’accès au lieu de la cérémonie est subordonné à la présentation d’une carte d’invitation. Outre la sécurité, des mesures sanitaires ont été également prises à savoir le port de masque de protection contre le Covid-19, la distanciation sociale et le gel hydro-alcoolique pour éviter la propagation du Coronavirus.

O. I. A