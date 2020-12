Une planification à long terme des activités à Dangbo annoncée

A l’étape de la Commune de Dangbo, le président de la République Patrice Talon s’était une fois encore donné à son exercice de reddition de comptes. Ainsi, samedi 5 décembre 2020, le chef de l’Etat a, devant les populations de Dangbo, dans le cadre de sa tournée nationale entamée depuis le 12 novembre dernier laissé entendre qu’il ne faudrait pas que l’avenir des populations de Dangbo en particulier et des Béninois en général dépende du prochain président. De ses explications, il ressort que non seulement le Bénin se doit imposer un plan de développement, mais le gouvernement a déjà planifié aussi pour demain ou après demain ce qui manque dans cette commune aujourd’hui. A cette occasion, le premier magistrat a annoncé que le problème d’accès à l’énergie électrique sera définitivement réglé à Dangbo, à l’instar des autres Communes du pays vu la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles et la planification. « En matière de courant il y a deux défis à révéler dont la disponibilité du courant et la distribution », a-t-il souligné. Prenant la parole, le maire de la Commune a félicité le chef de l’Etat pour ses réformes qui ont assaini les finances publiques. Selon le locataire de l’hôtel de ville, cette politique a eu pour conséquences positives la satisfaction des besoins de base. Bien reconnaissant des actions notables du gouvernement dans nombre de domaines, le chef de l’exécutif communal a sollicité le regard bienveillant du président de la République sur sa Commune dont il voit moins bénéficiaire des réalisations du Pag. Il n’a pas manqué de réitérer au chef de l’Etat l’engagement de sa Commune aux côtés de la dynamique de progrès en cours au Bénin.

Benjamin N. Douté