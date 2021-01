Université d’Abomey-Calavi:Le recteur invite au respect des nouveaux horaires de travail

L’Université d’Abomey-Calavi dispose désormais de nouveaux horaires de travail. « 8 heures à 16 heures 30 minutes avec une pause de 30 minutes de 12 heures 30 minutes à 13 heures », indique un communiqué de recteur de l’Uac en date du 20 janvier 2021. Le professeur Maxime da Cruz invite les différentes entités de l’université au respect des nouveaux horaires. Ils ont été établis en fonction de la réforme au niveau de l’administration publique. En effet, depuis le 1er janvier 2021, les agents de l’Etat observent de nouveaux horaires de travail onformément aux dispositions du décret n°2020-577 du 09 décembre 2020 portant réaménagement des horaires du travail dans l’administration publique. Ce réaménagement est intervenu à la suite d’une étude initiée par le gouvernement, dans le but de garantir la qualité du service public autant que la vie familiale et l’épanouissement des agents de l’Etat. L’objectif de cette étude est de permettre à l’Etat de disposer d’éléments pertinents d’appréciation qui tiennent compte des réalités nationales et de l’évolution du contexte sous-régional et régional. Elle a consisté en des enquêtes et sondages d’opinion et a donné lieu à la collecte d’expériences d’autres pays, puis à l’analyse des différents scénarii préconisés. Elle a principalement abouti à la conclusion qu’un ajustement pertinent de ces horaires sera porteur d’effets positifs pour l’administration, de même qu’il favorisera une meilleure vie de famille pour les travailleurs.

