Utilisation de dispositifs de lavage de mains hors normes dans le Borgou:Plusieurs pharmacies menacées de fermeture

Plusieurs pharmacies du Borgou pourraient fermer dans les tout prochains jours si elles ne respectent pas la norme en matière de dispositif de lavage des mains. C’est l’annonce faite par le Directeur départemental de la santé, Ibrahim Mama Cissé après une tournée dans plusieurs pharmacies du département dont il a la charge. Il a constaté après sa tournée, que de nombreuses pharmacies disposent de dispositifs de lavage des mains à robinet manuel.

Ce qui est déconseillé, selon le directeur départemental de la santé, qui menace de sanctionner. « Un pharmacien est un docteur. Il connaît les maladies infectieuses, les règles élémentaires de prévention, mais dès qu’on a fait le tour, nombreuses sont les pharmacies qui ont des dispositifs de lavage des mains à robinet manuel. Donc, ils ont une semaine pour les changer. La prochaine fois que nous allons faire le tour, ce sera la répression allant même jusqu’à la fermeture de ces pharmacies », a-t-il prévenu. Pour finir, il a fait savoir que ces pharmacies devraient être des modèles et faire passer les mesures barrières et non vendre seulement des médicaments et passer outre les mesures.