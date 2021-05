Le procureur du Tribunal de première instance de première classe de la ville capitale n’entend plus cautionner le recours aux personnes civiles dépourvues de tout lien professionnel ou fonctionnel avec l’Etat pour les opérations de contrôles et autres tâches relevant des fonctions d’agents de douanes dans les départements de l’Ouémé et du Plateau. Célestin Kponnon a tenu à le rappeler aux agents des douanes par communiqué rendu public le 06 mai 2021. Pour le procureur du Tribunal de première instance de Porto-Novo, la réunion de commandement du 27 novembre 2020, a été imparti pour les receveurs et chefs de brigades des douanes pour mettre fin à l’emploi des personnes autres que les agents des douanes y compris les chauffeurs des douaniers dans les missions relevant du service public des douanes. Après avoir déploré l’observance de cette mesure, le procureur de Porto-Novo a rappelé aux agents de douanes de l’Ouemé et du Plateau que force doit rester à la loi. Par conséquent, il a instruit les chefs d’unités judiciaires d’interpeller ou de faire interpeller pour usurpation de titre toute personne qui s’immisce dans les fonctions d’agent de douanes.

Odi I. Aïtchédji