Utilisation du titre de roi de Danxomè à des fins inavouées:Dada Kèfa Sagbadjou met en garde

Le roi du Danxomè n’est mêlé ni de près ni de loin aux travaux de l’assemblée générale de l’association « Hèfounmè wè hènonsoudé » prévue pour le samedi 6 mars 2021 à Abomey. Dans un communiqué, Dada Kèfa Sagbadjou met en garde ceux qui associent son image à l’initiative en le présentant l’initiateur et premier responsable. Lire le communiqué.

Communiqué royal

Le roi du Danxomè, Kèfa Sagbadjou Glèlè, communiqué :

Il m’a été donné de constater que depuis quelques temps, un creuset dénommé « Hèfounmè wè hènonsoudé » utilise mon titre royale « Roi de Danxomè » pour des fins inavouées sur les réseaux sociaux. Ce creuset me doigte comme l’initiateur et premier responsable des actes qu’il pose jusqu’à lancer des appels de fonds en mon nom.

Je tiens à rappeler à toutes et à tous, qu’en tant que garant de nos us et coutumes, je ne pourrai en aucun cas prendre part dans aucune organisation dans le Danxomè en dehors des idéaux et de la ligne directrice tracée par nos aïeux depuis la nuit des temps. Je tiens à rappeler à toutes les filles et tous les fils du Danxomè, qu’à aucun moment le roi du Danxomè n’est mêlé ni de près ni de loin à cette organisation et ne saurait donc parrainer une assemble générale constitutive qu’il organise le samedi 6 mars 2021 à Abomey. Je profite pour mettre en garde les auteurs de surseoir immédiatement à toute action qui pourrait entacher l’honorabilité du roi du Danxomè.

Toutefois, conformément à la loi de 1901, chacun est libre de créer une association et de s’en retirer. Pour ce faire, je suis disposé à accompagner toute association qui nait dans le Danxomè et qui accompagne le développement de notre Cité commune.

Afin d’éviter de tomber sur les coups de la loi de notre République, je demande à toutes les filles et tous les fils de Danxomè de respecter le couloir que je viens de retracer très clairement.

Vive Danxomè,

Je vous remercie

Le roi d’Abomey

Dada Kèfa Sagbadjou Glèlè