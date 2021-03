Vaccination contre le Covid-19:Feu vert de l’Agence européenne des médicaments pour « Astra Zeneca »

Le vaccin Astra Zeneca est « sûr et efficace ». Il n’y a pas de raison de ne pas l’utiliser contre le Covid-19. C’est la décision rendue ce jeudi 18 mars par l’Agence européenne des médicaments (Ema). Face à la polémique et la suspension du produit dans de nombreux pays dont la France, l’Ema a enquêté sur sa sécurité. « Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire : Il s’agit d’un vaccin sûr et efficace : ses avantages en matière de lutte contre le Covid-19 dépassent les risques », a déclaré la directrice exécutive de l’Ema, Emer Cooke, lors d’une visioconférence. Elle a cependant nuancé son propos, en expliquant que l’Ema « ne peut exclure définitivement » un lien entre le vaccin et des troubles de la coagulation rares. « Sur la base des preuves disponibles, et après des jours d’analyse approfondie » des données disponibles, « nous ne pouvons toujours pas exclure définitivement un lien entre ces cas et le vaccin », a-t-elle expliqué. Des informations supplémentaires sur les cas « rares » de thromboses vont continuer à être recueillies par les experts de l’Ema, qui conseille d’ajouter un avertissement décrivant ces cas aux brochures destinées aux professionnels de santé et aux patients. Pour rappel, une quinzaine de pays européens, dont la France en début de semaine, avaient suspendu leur vaccination avec le sérum d’Astra Zeneca après des cas de thromboses chez des personnes vaccinées. La France avait conditionné la reprise de sa campagne de vaccination à l’avis de l’Ema, qui vient d’être donné. La campagne pourrait donc pouvoir reprendre prochainement.

Serge Adanlao