Validation de la liste des candidats à la Présidentielle par la Cour constitutionnelle:Le face-à-face entre les trois duos de candidats aura lieu

La Cour constitutionnelle a validé sans surprise la liste provisoire des candidats retenus par la Commission électorale nationale autonome (Céna) après le rapport des trois médecins chargés de l’examen clinique des candidats en lice pour la Présidentielle du 11 avril 2021. La compétition est donc ouverte entre Talon-Talata, Soumanou-Hounkpè et Kohoué-Agossa.

Les trois duos provisoirement retenus par la Commission électorale nationale autonome (Céna) ont été maintenus par la Cour constitutionnelle après l’examen médical du jeudi 18 février 2021. Talon-Talata, Soumanou-Hounkpè et Kohoué-Agossa ont donc reçu leurs tickets de participation à l’élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le dimanche 11 avril 2021. La fête électorale aura donc lieu entre les candidats de la mouvance Talon-Talata, et ceux de l’opposition Soumanou-Hounkpè et Kohoué-Agossa. Ils rivaliseront d’ardeur pour mériter la confiance du peuple. Un peuple qui choisira entre la continuité ou la rupture. C’est désormais la course contre la montre pour les différents état-majors des candidats à la fonction présidentielle. Ils doivent accélérer le peaufinement de leurs stratégies de campagne et apporter les dernières touches aux projets de société en vue d’aller à la conquête des probables électeurs dès le 26 mars 2021.

Abdourhamane Touré