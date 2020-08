Validation de l’année académique et résultats au Bac 2020:Toussaint Sagbo Fanou salue les efforts du gouvernement

L’enseignant à la retraite et conseiller en éducation, Toussaint Sagbo Fanou, salue à sa juste valeur les efforts fournis par le gouvernement et les différents acteurs du système éducatif au Bénin afin que l’année scolaire 2019-2020 soit validée avec à la clé la délibération des résultats aux examens de fin d’année notamment celle du Bac. Il l’a fait savoir jeudi 13 août 2020 sur la radio nationale. Appréciant les grandes tendances des résultats du Bac 2020 intervenues mercredi 12 août 2020, il a relevé que les résultats reflètent les efforts qui ont été fournis par les apprenants, les enseignants et même par le pouvoir en place. « On se demandait d’ailleurs si l’année scolaire sera validée. Non seulement, elle a été tenue jusqu’au bout, mais en plus les examens ont eu lieu à bonne date, même s’il y a eu un peu de décalage et c’est à l’actif des acteurs tant au niveau gouvernemental qu’au niveau de l’enseignement », a-t-il affirmé. Pour finir, il a souligné que les grandes tendances au niveau de la performance des départements depuis toujours, n’ont pas beaucoup changé avec le Littoral comme toujours le premier, suivi de l’Atlantique, du Mono ainsi de suite. Il est à rappeler que le taux de réussite au plan national cette année au Bac est de 49,73%.

Léonce Adjévi