Vers un dépistage du personnel de la clinique  

Après le premier cas de décès du Covid-19, beaucoup d’interrogations taraudent les esprits. Notamment, le sort réservé aux usagers de la clinique concernéé. Car la préoccupation est de ne pas permettre au virus de se propager. En tout cas, sans stigmatiser, on peut dire que certains médecins ne maîtrisent pas encore la maladie et ses symptômes. Cela se justifie par le fait que c’est un virus nouveau dont tous les contours ne sont pas encore connus. Cela dit, la question s’impose de savoir comment éviter cela à l’avenir ? Dans le cas des patients qui ont transité par la Côte d’Ivoire, on sait qu’il y a eu un dépistage systématique du personnel de l’hôpital, des parents contacts et le site également temporairement fermé. Les mêmes dispositions sont attendues dans le cas d’espèce.

Marcus Koudjènoumè