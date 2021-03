Victoire du duo Talon-Talata:Le Br prend ses marques à Porto-Novo

Le parti Bloc républicain s’engage pour la victoire du duo Talon-Talata à la Présidentielle du 11 avril 2021. Hier dimanche 28 mars, sa coordination communale de Porto-Novo s’est lancée dans la bataille à travers une caravane dans toute la ville. Avec comme têtes de pont le coordonnateur Communal Dona Jean-Claude Houssou, Gaston Zossou et Sofiath Onifadé Babamoussa, cette caravane a fait le tour de toute la ville exhortant les populations à sortir massivement pour porter leur choix sur le cheval gagnant Talon-Talata. Pour le coordonnateur communal, plus qu’un souhait, c’est un devoir pour Porto-Novo de plébisciter le duo Talon-Talata. La raison évoquée est simple. C’est grâce au régime du Nouveau départ que Porto-Novo retrouve ses attributs de capitale. De fait, les fils et filles de cette ville se doivent de lui manifester leur reconnaissance dans les urnes. Il n’a pas manqué d’exhorter à la paix. « Pour cette campagne électorale, je nous exhorte à la tolérance. Soyons des artisans de la paix. Le cheval blanc cabré, c’est l’élégance. Démarquons-nous de ceux qui prônent la haine, la division et l’intolérance. Soyez tout simplement les boucliers du duo Talon-Talata.

Joël Samson Bossou