Vie des partis politiques:Irené Agossa claque la porte du parti « Les démocrates »

Le candidat malheureux à la Présidentielle du 11 avril 2021 et colistier du président Corentin Kohoué n’est plus membre du parti « Les démocrates ». Sur l’émission « Gros plan » des médias en ligne « Bénin web Tv » et « Le portail », dimanche 18 avril 2021, Irené Agossa a annoncé sa démission de la formation politique de l’opposition radicale. « Je ne crois pas que j’ai encore quelque chose à faire là-bas », a déclaré l’opposant au régime du président Patrice Talon. Il a fustigé le fait que son désormais ex-parti ait appelé au boycott du scrutin au lieu de soutenir le duo de la Dynamique Restaurer la confiance (Rlc) et favorisé la réélection de Patrice Talon. Pour mémoire, Irené Agossa a été suspendu du parti « Les démocrates » par le bureau politique en février dernier pour avoir pris des initiatives cavalières susceptibles de mettre en péril la cohésion au sein du parti dans le cadre de la Présidentielle.

Serge Adanlao