Violences préélectorales:Les cadres et sages de Bantè condamnent les faits survenus dans leur localité

Les cadres, personnalités, têtes couronnées et sages de la Commune de Bantè condamnent les violences enregistrées lors de la Présidentielle d’avril 2021, ainsi que les munitions découvertes il y a quelques jours dans la localité. Ils l’ont fait savoir à travers une déclaration lue par Saliou Odoubou ce weekend. Selon les cadres et têtes couronnées de Bantè, la prolifération et la circulation illicites des armes légères pose la problématique de défis sécuritaires aux conséquences désastreuses dans la sous-région en général et au Bénin en particulier. La fierté autrefois reconnue aux peuples Ifè et Itcha de la Commune […] se trouve dégradée », ont-ils regretté à travers leur déclaration. Tout en dénonçant les violences préélectorales et les munitions découvertes, les jeunes cadres de la mouvance présidentielle de l’Union Progressiste (Up), du Bloc républicain (Br), ainsi que les rois et têtes couronnées de la Commune ont souhaité que les enquêtes se poursuivent diligemment afin que les responsabilités soient situées. Pour finir, ils ont invité toutes les forces vives éclairées de la Commune à se remobiliser pour « redorer l’image jadis connue » de la localité.

Léonce Adjévi