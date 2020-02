Visite de travail du président de l’Apf à l’Assemblée nationale:Amadou Soumahoro salue la vitalité de la démocratie béninoise

Une délégation de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (Apf) conduite par son président, Amadou Soumahoro, et président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire séjourne depuis le dimanche 02 février 2020 au Bénin. La visite de travail qui s’étend sur trois jours a été l’occasion pour l’hôte du Parlement béninois de saluer la vitalité de la démocratie béninoise.

Le président de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (Apf), Amadou Soumahoro, est impressionné par la vitalité de la démocratie béninoise. Il l’a fait savoir le lundi 03 février 2020 à l’Assemblée nationale au cours d’une séance de travail avec les membres du bureau et la section nationale de l’Apf. « Nous sommes venus rendre visite à des frères francophones pour comprendre ce qui se passe chez eux et pour les accompagner. Le Bénin est un temple de la démocratie dans la sous-région…Le Bénin est un modèle consacré. Personne ne peut lui expliquer ce que c’est que la démocratie plurielle. Ce n’est pas au Bénin qu’on va apprendre la démocratie », a fait savoir Amadou Soumahoro qui a décidé, avec sa délégation, de démarrer la série des rencontres par le Parlement. Le président de l’Assemblée nationale béninoise, Louis Vlavonou, pour sa part, a, après un tête-à-tête, remercié son homologue de la Côte d’Ivoire pour la mission. «…Je constate que c’est une rencontre de la famille francophone, une rencontre qui permettra de comprendre ce qui s’est réellement passé sur le terrain en dehors des journaux nationaux, internationaux et des réseaux sociaux. Vous constaterez que les évènements qui ont précédé ou succédé les dernières élections législatives sont conjugués au passé et que beaucoup d’initiatives ont été prises depuis lors pour la cohésion sociale et l’apaisement politique. Vous constaterez que le Bénin a toujours gardé son hospitalité légendaire et notre souhait est qu’à la fin de la mission, vous restez encore quelques jours pour vous en rendre compte…», a déclaré le président Vlavonou. A noter que le président de l’Apf est au Bénin depuis dimanche 2 février 2020. A la tête d’une délégation, il est venu, comprendre la situation politique au cours, pendant et après les législatives du 28 avril 2019 au Bénin en dehors de ce que véhicule la presse. Outre la rencontre avec les membres du bureau de l’Assemblée nationale et ceux de la section nationale de l’Apf, la délégation de l’Apf a échangé avec les présidents des groupes parlementaires Up et Br et le président de la commission des lois. Avant de repartir dans la soirée de ce mardi 4 février 2020, la mission de l’Assemblée parlementaire francophone sera reçue en audience par le président de la République, Patrice Talon. Elle va aussi échanger avec les responsables des partis politiques, le représentant résident de la Cedeao et le coordonnateur résident du Système des Nations Unies.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)